Erfinder lassen sich beraten

Limburg Für Unternehmer und freie Erfinder bietet die Industrie- und Handelskammer in Lim­burg am Donnerstag, 15. November, von 14 bis 17 Uhr einen Patent- und Erfindersprech­tag an. In Einzelgesprächen berät ein Patentanwalt zu gewerblichen Schutzrechten und den vorgestellten Ideen oder Entwicklungen. Anmeldungen sind bei Almuth Hohlwein unter Tel. (06431) 210141 sowie per E-Mail an a.hohlwein(at)limburg.ihk.de möglich. (red)