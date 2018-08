Erfolg beim Kegeln

WETZLAR Mit sechs Sportlern war der VSG Wetzlar bei der Deutschen Behindertenmeisterschaft im Scherekegeln in Herne vertreten. In der Klasse 2 der Herren konnte Joachim Peter seinen Meistertitel nicht verteidigen und wurde Vizemeister. In der Klasse 4 der Herren wurden die Platzierungen 5 bis 8 erreicht. Bei den Mannschaftswettbewerben der Allgemeinbehinderten wurde ein hervorragender dritte Platz erreicht, ganz knapp hinter Platz 2. (red/Foto: privat)