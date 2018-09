Ergebnis der Skat-Saison steht fest

Unter der Staffelleitung von Günter Hardt aus Weilburg nahmen 19 Mannschaften mit je vier Spielern am ganztägigen Turnier teil. Nach vier Serien zu je 48 Spielen stand das Ergebnis der Saison fest: Den Aufstieg in die nächsthöhere Spielklasse haben der Club „SCD Eschborn II“ und der Club „Herz Dame Heftrich II“ geschafft. Die zweite Mannschaft des Skatclubs Wetzlar „Nur net passe“ erreichte den zehnten Rang. Gespielt wurde in der Mensa der August-Bebel-Gesamtschule, deren Nutzung für das Turnier vonseiten der Schulleitung und der Schulverwaltung des Lahn-Dill-Kreises genehmigt wurde. Dafür spricht der Skatverein Wetzlar „Nur net passe“ seinen Dank aus. Mit viel Engagement sorgten Vorstand, Mitglieder und Angehörige für einen reibungslosen Ablauf und ein reichhaltiges Angebot an Speis und Trank.

Der Skatverein Wetzlar bietet Einführungskurse für Anfänger und Fortgeschrittene an, sowie Übungsabende jeden Dienstag um 18.30 Uhr im Nachbarschaftszentrum Westend, Horst-Scheibert-Straße 2. Auch Damen und junge Leute sind herzlich willkommen. Weitere Auskünfte gibt es unter (0 64 41) 5 28 37 oder (01 70) 5 43 02 68. (red)