Erich Geismar ist 70 Jahre dabei

So wurden Erich Geismar (70-jährige Vereinszugehörigkeit), Harald Sprenger, Hans-Werner Schmidt (beide 60-jährige Vereinszugehörigkeit), Ulrich Günther (50-jährige Vereinszugehörigkeit), Günter Gerdes, Sven Leutbecher, Siegmar Paul, Josef Saal, Kurt Palme (alle 40-jährige Vereinszugehörigkeit), Klaus-Peter Bleasing, Edith Piroth, Christine Hardt, Cornelia Landgraf, Bernd Gossmann und Bodo Paul (alle 25-jährige Vereinszugehörigkeit) ausgezeichnet. Als Dank und Anerkennung für ihre lange Treue zum Verein erhielten die Geehrten die Vereinsnadeln in Gold, Silber und Bronze, Urkunden und Wein.

Neben einem Rückblick auf das vergangene Jahr, in dem der Verein sein 110-jähriges Bestehen gefeiert hat, standen auch die Berichte aus den Abteilungen im Fokus.

Derzeit gibt es im 275 Mitglieder zählenden Verein folgende sportliche Bereiche: Seniorenfußball, Tischtennis, Fußballtennis, Kinderturnen, Frühgymnastik „Fit in den Tag“, Faustball, Frauengymnastik, Damenfitness und Tanzgruppe „Delizia“.

In seinem Bericht vermeldete der im Vorstand für die Finanzen verantwortliche Bodo Paul einen leichten Zuwachs gegenüber dem Vorjahresbestand. Der Verein steht trotz umfangreicher Investitionen an der Sportstätte finanziell solide da.

Für das Jahr 2018 sind zwei große Veranstaltungen geplant. Am Samstag, 30. Juni, steigt das Bierfest auf dem ehemaligen Schulhof. Am Mittwoch, 3. Oktober, folgt das Oktoberfest am und im Sportheim. Ansonsten dürfte das Jahr für den TuS – außerhalb des sportlichen Bereichs – relativ überschaubar bleiben. Wie jedes Jahr sind am Sportheim und auf dem Sportplatz wieder Arbeiten und Anschaffungen mit Investitionen notwendig. (red)