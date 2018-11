Erinnerung bewahren

Er beginnt seinen Vortrag „Friedrich Weißler – das Recht, das Kleid der Freiheit“ im Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde Weidenhausen (Am Alten Friedhof 1) um 19 Uhr. Musikalisch wird der Vortrag vom Duo Salzbauer (Sylvia Salzbauer am Klavier, Thomas Salzbauer am Saxofon) begleitet. (klk/eöa)