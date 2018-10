Erlösender Sieg für HSG Wetzlar

Schon vor dem Anpfiff mussten die Wetzlarer die nächste Hiobsbotschaft verkraften. Maximilian Holst trat beim Warmmachen auf den Ball und humpelte in die Kabine. Dick bandagiert verfolgte der Linksaußen die Partie hinter der Bande - neben ihm saßen die anderen Langzeitvereltzten der HSG Kristian Björnsen, Lars Weissgerber und Tibor Ivanisevic.

Aber: Von Beginn hatte die HSG im Angriff wesentlich mehr Schwung als noch beim 20:28 am Dienstag im Pokal gegen die MT Melsungen. Zwar gelang auch nicht alles - vor allem in der Anfangsphase - , aber die Grün-Weißen kämpften sich mit viel Herz in die Partie. Erst erzielte Alexander Hermann von Halblinks wichtige Treffer aus dem Rückraum, dann war es Stefan Cavor, der für viel Gefahr sorgte. Nach einem frühen 1:3- Rückstand (4.) und dem 4:6 nach elf Minuten drehten die Gastgeber die Partie. Es wurde trotz der nur 3523 Zuschauern laut in der Rittal-Arena, als Cavor mit viel Willen ins Eins-gegen-eins ging und zum 8:7 (17.) traf - die erste Führung für die HSG, die diese sogar auf zwei Treffer ausbaute (11:9, 12:10), dann aber vor der Pause erst durch Filip Mirkulovski und dann durch Emil Frend Öfors zwei Großchancen ausließ. Die Strafe folgte auf dem Fuße: Göppingen kam zum 12:12-Ausgleich.

Der Start in den zweiten Durchgang verlief für die Hausherren perfekt. Die Abwehr spielte einen überragenden Part. Das erste Gegentor in der zweiten Hälfte kassierten die Grün-Weißen nach exakt 42 Minuten - es war der 13:17-Zwischenstand. Im Gegenzug erhöhte Anton Lindskog auf 18:13 (43.), Lenny Rubin ließ mit einem Kracher aus dem Rückraum das 19:13 folgen (46.). Aber es wurde noch einmal spannend. Drei Treffer in Serie brachten die Schwaben auf 16:19 heran (50.). Doch ein Doppelschlag von Youngster Tim Rüdiger in Überzahl beruhigte die HSG-Nerven. Als dann Stefan Cavor das 23:19 (57.) erzielte, war die Entscheidung gefallen.

Wetzlar: Klimpke, Marinovic (bei einem Siebenmeter) - Hermann (6), Kneer, Ferraz, Mirkulovski (1), Schreiber (n.e.), Torbrügge (n.e.), Fremd Öfors (3/1), Formel Schefvert, Rüdiger (4), Rubin (3), Lindskog (2), Cavor (7).

Göppingen: Rebmann, Prost (n.e.) - Keule (3), Damgaard, Heymann (n.e.), Weisser (n.e.), Bagersted (1), Peric, Sliskovic (2), Schiller (5/5), Rentschler (4), Schöngarth (1), Kozina (5).

Schiedsrichter: Grobe/Kinzel (Bochum) - Zuschauer: 3523 - Zeitstrafen: Wetzlar drei (Lindskog, Davor, Kneer); Göppingen zwei (Keule zwei) - verworfene Siebenmeter: Frend Öfors (Wetzlar) scheitert an Rebmann (41.); Schiller (Göppingen) scheitert an Klimpke (45.); Rubin (Wetzlar) scheitert an Rebmann (50.).