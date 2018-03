Erst Umzug, dann Party

Weilmünster Der Höhepunkt in der Weilmünsterer Faschingssaison ist der Faschingsumzug am Sonntag, 11. Februar. Dieser beginnt um 14.11 Uhr und endet in der TuS-Turnhalle am Pfaffenberg mit der After-Zug-Party. Aufstellung ist in der Hauptstraße am Kino. Nach der neuesten Verordnung sind am Zug Konfettikanonen und Böller jeglicher Art streng verboten. (red)