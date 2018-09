Erst die Brücke, dann der Radverkehr

Der Verwaltungsentwurf für die verkehrstechnische Neuregelung in der Nordstadt – denn noch ist das Ganze nicht beschlossene Sache – stößt bei den Marburgern auf gemischte Gefühle und schwankt zwischen Euphorie und Vorsicht ob der realistischen Umsetzung.

Bei Befürwortern eines stärker ausgebauten Radverkehrs herrscht stellenweise durchaus Begeisterung. Wie Johannes M. Becker, Sprecher der Bürgerinitiative Verkehrswende (BI), sagt, seien zumindest Teile des Entwurfs „ein wirklicher Fortschritt“ für den Radverkehr in Marburg. Etwa die Pläne rund um die Elisabethstraße, speziell die mögliche Einrichtung einer zweiten Radfahrspur.

Wie die Stadt mitgeteilt hatte, werde zumindest die Möglichkeit geprüft, eine Fahrradabbiegespur von der Ketzerbach nach links in die Elisabethstraße einzurichten. Eben darauf hofft die BI, „das wäre total richtig und sehr wichtig“, sagt Becker. Andernfalls müssten Radler einen langen Umweg oder über den Bürgersteig fahren. Sollte dieses Vorhaben, direkt links abzubiegen, verkehrsplanerisch nicht umsetzbar sein, sieht der Entwurf die Radroute Ketzerbach – Zwischenhausen – Steinweg – Pilgrimstein und dann weiter in Richtung Elisabethstraße vor.

Oberbürgermeister sieht Autoverkehr und Fahrradrouten nun als gleichberechtigt an

Die BI würde die erste Version bevorzugen, ebenfalls die Pläne für eine Linksabbiegespur in den Wehrdaer Weg aus Richtung Elisabethkirche/Bahnhofstraße kommend.

Generell seien viele Punkte in den Verkehrsentwurf aufgenommen worden, die aus Vorschlägen der BI stammen und die diese seit Jahren an die Stadtverwaltung herangetragen hatte. Diese „könnten nun endlich umgesetzt werden“, hofft Becker, der durchaus noch ein paar „Lücken“ im Entwurf schließen würde.

Ginge es nach der BI, würde nicht nur mehr Radverkehr auf der Elisabethstraße, der Bahnhofstraße und der Ketzerbach fließen, sondern auch keine Lkw mehr und es herrsche durchgehend Tempo 30, „flächendeckend für die ganze Stadt – das wäre ein Qualitätsgewinn“, sagt Becker. Vergessen dürfe man bei den Entwürfen dabei nicht die schwächsten Verkehrsteilnehmer – „Fußgänger sind noch schützenswerter als Radfahrer“. Beide teilen sich den knappen Raum und stellenweise Bürgersteige. Ob die gerade in der Elisabethstraße für alle Pläne ausreichen, werde sich zeigen.

Denn nach jetzigem Stand sei das Ganze noch ein Verwaltungsentwurf, keine beschlossene Sache. Darauf pocht ebenso CDU-Fraktionschef Roger Pfalz, der die Pläne noch mit Vorsicht betrachtet und auf den richtigen Zeitpunkt setzt. Wichtig sei zuallererst, dass vor einer Fertigstellung der Weidenhäuser Brücke „keine Experimente gemacht werden, die den Verkehrsfluss noch zusätzlich behindern“, betont Pfalz.

Generell sei man bei einer Neuregelung des Verkehrs vorsichtig, „es ist ein sehr sensibles Thema in der Nordstadt“. Gerade angesichts des letzten Verkehrsversuchs mit der Robert-Koch-Straße, mit dem die CDU „nicht besonders glücklich“ sei. Den neuen Plänen müsste eine ausgiebige Prüfung vorangehen, „wir müssen die Verkehrsströme beobachten und dann entscheiden, was macht Sinn und was nicht, was ist überhaupt machbar“, schätzt Pfalz.

Fahrrad-Aktivist Hans-Horst Althaus würde an der Kreuzung Elisabethstraße/ Ketzerbach/Deutschhausstraße grundsätzlich eine einspurige Fahrbahn für den Autoverkehr begrüßen. Der städtische Verkehrsentwurf sieht für die Elisabethstraße eine einspurige Verkehrsführung in Richtung Pilgrimstein sowie eine Verkleinerung der Verkehrsinsel vor. Außerdem die Einrichtung von Radverkehrsanlagen mit Fahrradampel in beiden Richtungen.

Den anschließenden Pilgrimstein würde Linken-Fraktionschef Jan Schalauske ab dem Parkhaus und bis durchweg zur neuen Unibibliothek für den motorisierten Verkehr sperren lassen. Der zu erwartende Besucherstrom durch die neue UB ist ausschlaggebend für die Pläne. „Man braucht daher mehr öffentlichen Raum für Fußgänger und Radfahrer“, sagt Schalauske.

Die 2017 parlamentarisch beschlossene Fortschreibung der Radverkehrsplanung umfasst 160 mitunter kleinteilige Einzelprojekte in allen Stadtteilen. Bis 2030 sollen alle fertiggestellt sein. „Ein neuer Grundgedanke hält nun Einzug: Fahrräder sind keine Neben-Transportmittel mehr, die Autos Platz machen müssen. Sie stehen nun gleichberechtigt auf einer Stufe“, sagte Oberbürgermeister Thomas Spies (SPD) damals.

So sind in der Kernstadt auch Fahrradstraßen und Schnellrouten vorgesehen – Vorhaben, die aber zuletzt skeptischer bewertet wurden, auch aufgrund der Erfahrungen in der Straße „Auf der Weide“.

Ein seit Jahren bestehender Zuständigkeits-Dauerstreitpunkt zwischen Stadt- und Landkreisverwaltung ist der Radwegebau in Richtung der Außenstadtteile, wie zwischen Wehrshausen und Marbach oder zwischen Elnhausen und Dagobertshausen.

Da es sich um Kreisstraßen handelt, wäre der Landkreis für einen Infrastrukturausbau zuständig und müsste nach Ansicht der Stadt diesen auch bezahlen. Oberbürgermeister Spies hat nun signalisiert, dass die Stadt sich an anfallenden Baukosten „teilweise beteiligen“ würde.