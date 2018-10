Erst wandern, dann den Hunger und Durst stillen

Die Resonanz war groß. So nahmen rund 60 Wanderlustige teil. Unter dem Motto „Gemeinsam Wandern macht Spaß“ standen zwei Strecken von 5,3 und 8,5 Kilometern Länge zur Auswahl, die zunächst gemeinsam von der Volkshalle in Kubach aus über Feld- und Wanderwege bis zum Kloster „Pfannstiel“ führten. Die kürzere Strecke ging weiter durch Drommershausen direkt zur Grillhütte. Die längere Strecke verlief über die „Panzel“ vorbei am Märchensee bis hin zur Grillhütte.

Hier konnten sich die Teilnehmer mit Köstlichkeiten vom Grill sowie mit Kaffee und Kuchen für den Heimweg stärken. (red)