Erst wandern, dann essen

Selters-Münster Der SPD-Orts­bezirk Münster lädt alle Interessierten für Montag, 30. April, zum Wandern in den Mai ein. Treffpunkt ist um 18.30 Uhr am neuen Brunnen in der Hinterstraße 1. Nach der Wanderung kehrt die Gruppe in das Restau­rant „Petrimühle“ ein, wo es Es­sen und Trinken gibt. Nichtwan­derer können dazu kommen. Ge­gen 20 Uhr ist Treffpunkt. (red)