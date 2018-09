Erst wandern, dann essen

Weilburg-Kubach Der Turnverein Kubach lädt alle Interessierten für Sonntag, 9. September, zum gemeinsamen Wandern ein. Los geht es um 10 Uhr an der Volkshalle. Es gibt zwei Strecken von 5,3 und 8,5 Kilometern, die beide an der Grillhütte in Drommershausen enden. Hier gibt es Köstlichkeiten vom Grill sowie Kaffee und Kuchen. Der Heimweg ist in Eigenregie anzutreten. Nichtwanderer können direkt zur Grillhütte kommen. (red)