Es geht immerhin um die Spitze des Kreises

Es kandidieren Amtsinhaber Wolfgang Schuster (SPD), Lothar Mulch (AfD) und Dominic Harapat („Die Partei“). Auf dem Bauernmarkt in Rabenscheid haben wir am Freitag Passanten gefragt, ob die Wahl für sie wichtig ist und ob sie überhaupt zu den Urnen gehen.

Stefan Konrad (72) aus Rabenscheid: „Ich finde, das ist am Sonntag schon eine wichtige Wahl. Denn wir brauchen an der Spitze des Kreises einen Landrat, der gemeinsam mit den Städten und Gemeinden die Wirtschaftskraft weiter voran bringt und dabei auch die Ortschaften des nördlichen Kreises im Blick hat. Leider lässt die Wahlbeteiligung immer mehr nach, ich jedenfalls gehe immer zur Wahlurne.“

Klaus Gimbel (68) aus Rabenscheid: „Wenn man sieht, wer sich bei der Wahl bewirbt, ist es schon wichtig, im Vorfeld eine Meinung zu bilden. Bei der Vielzahl von Angelegenheiten, die der Kreis zu regeln hat, brauchen wir eine fähige Persönlichkeit im Amt des Landrats. Jemanden, der die Menschen hier kennt und deren Interessen unterstützt.

Auf Kreisebene geht es einfach nicht ohne einen fähigen Landrat. Ich persönlich nehme die Wahl sehr ernst und habe mich auch erneut als Wahlhelfer zur Verfügung gestellt.“

Joachim Bärwald (87) aus Haiger: „Für mich ist die Landratswahl eine Farce, weil Mitbewerber kaum eine Chance haben. Es ist keine echte Wahl, weil man sich schon vorher das Ergebnis vorstellen kann. Das heißt jedoch nicht, dass ich mit der Politik nicht einverstanden bin. Ich habe prinzipiell auch nichts gegen Wahlen. Als Briefwähler habe ich bereits heute morgen meine Pflicht erfüllt.“

Hiltrud Jung (64) aus Erdbach: „Ich glaube schon, das ist eine wichtige Wahl. Ich habe mich im Vorfeld in der Zeitung schon ausführlich über die drei Kandidaten informiert. Bisher ist es ja in unserem Kreis ganz gut gelaufen. Ich gehe immer zur Wahl, das hat mir schon vor Jahrzehnten mein verstorbener Bruder Helmut Metz eingebläut. Auch meine Eltern haben mir vorgelebt, regelmäßig zur Wahl zu gehen. Schade, dass die jüngere Generation wenig Interesse am Wahlgang zeigt.“

Gerhard Stein (70) aus Donsbach: „Gerade die Landratswahl halte ich für sehr wichtig. Allerdings sollten dabei mehr die Kandidaten und weniger die Parteien im Vordergrund stehen. Entscheidend sind nämlich ihre Argumente zum Thema Schulen, Wirtschaft, Arbeitsplätze und Infrastruktur. Wir brauchen eine maßgebende Person als Landrat, die mit Engagement Städte und Gemeinden aber auch die Vereine tatkräftig unterstützt und einen guten Draht zum Hessischen Ministerpräsidenten hat. Mich interessiert die Politik, ich gehe aus Überzeugung zu allen Wahlen.“ (kds)