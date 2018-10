Es geht mehr, als viele denken

Neurologin Dr. Kornelia Seidel ging vor allem auf Fragen rund um das Thema Schwangerschaft ein. Hier hielten sich hartnäckig einige Mythen, deren Behauptungen in Wirklichkeit aber gar nicht zuträfen, sagte Seidel. So stimme es zum Beispiel nicht, dass MS die Fruchtbarkeit einer Frau beeinflusse. „Höchstens die Sexualität kann unter der Erkrankung leiden“, stellte die Expertin fest – weil Betroffene oft niedergeschlagen oder müde seien.

Schwangerschaft setzt die Wahrscheinlichkeit eines neuen Schubes sogar herab

Ebenso falsch sei es, dass eine Schwangerschaft die Krankheit verschlimmere. Genau das Gegenteil ist der Fall. „Studien belegen, dass mit fortschreitender Schwangerschaft die Schubwahrscheinlichkeit sogar sinkt“, erklärte Seidel. Allerdings gebe es in den ersten drei Monaten nach der Geburt dafür ein erhöhtes Risiko für einen neuen Schub.

Auch dem Mythos, dass MS-Patientinnen zu Fehlgeburten neigten, erteilte die Neurologin eine Absage. Dafür gebe es nach Auswertung aller Daten keinen Beleg. Acht geben müssen Frauen mit MS, die sich für eine Schwangerschaft entscheiden, jedoch auf einen genügend großen Abstand der Medikamenteneinnahme zur Schwangerschaft. Je nach Medikament müsse mit einer Schwangerschaft bis zu zwölf Monate nach der letzten Einnahme gewartet werden. Ansonsten könnten die Mittel die Gesundheit des Kindes beeinträchtigen.

Dr. Claudia Kayser ging hingegen auf einige Grundlagen der chronisch-entzündlichen Autoimmunerkrankung ein. So zeigte sie, dass neben einer genetischen Vorbelastung Umwelteinflüsse und auch Stress eine Rolle beim Ausbruch der Krankheit spielen. Neue Studien belegten zudem, dass der Darm eine große Rolle bei der Entstehung von MS spielt.

In den vergangenen 20 Jahren habe sich die Behandlung der Krankheit entscheidend verändert, so Kayser. Wurde früher lediglich Cortison zur Linderung der Schübe verabreicht, gebe es seit einigen Jahren die sogenannte Immunrekonstitution. „Das kann man mit einer Festplatte vergleichen, die ja auch irgendwann zugemüllt und langsam ist. Die wird dann runtergefahren, gesäubert und läuft danach hoffentlich wieder besser“, erklärte die Expertin. Vergleichbares werde mit dem Immunsystem der Patienten versucht. Dieses werde komplett runtergefahren und neu gestartet, in der Hoffnung, dass es danach keine Reaktionen mehr auf die MS gibt.

Grundsätzliche hänge eine Therapie aber vom Schweregrad der Krankheit, deren Aktivität und den Lebensumständen der betreffenden Person ab und müsse ganz individuell gewählt werden. Darüber hinaus empfahl Kayser Betroffenen, mindestens einmal pro Jahr ein MRT (Magnetresonanztomografie) anfertigen zu lassen, um nicht nur die Ausbreitung der Krankheit im Gehirn, sondern auch mögliche Nebenwirkungen feststellen zu können.