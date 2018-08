Es gibt Infos über Grabarten

Marburg Die Friedhofsverwaltung der Universitätsstadt Marburg bietet noch einmal einen Rundgang über den ältesten Teil des Marburger Hauptfriedhofes an. Die Teilnehmer werden über die unterschiedlichen Bestattungsmöglichkeiten und Grabarten informiert. Los geht es am Donnerstag, 6. September, ab 17 Uhr am Eingang an der Ockershäuser Allee. Anmeldungen unter (0 64 21) 2 01 19 66 und via E-Mail an friedhofsverwaltung(at)marburg-stadt.de. (red)