Es wird weihnachtlich

Wie gewohnt, findet dann ab 17 Uhr in der Herborner Konferenzhalle das Weihnachtskonzert der Seelbacher Musiker um ihren Dirigenten Erwin Gabriel statt. Und wie immer ist es ein Weihnachtskonzert im typischen Big-Band-Sound.

Melodien zum schönsten Fest

Zu hören gibt es die beliebtesten Weihnachtslieder und Melodien zum schönsten Fest des Jahres. Schwungvoll und festlich ist das Programm zusammengestellt, bei dem das große Orchester genauso wie die Sängerinnen und Sänger und die Solisten ihr Bestes geben werden, um die Zuhörer in Stimmung zu bringen. Karten gibt es für zehn Euro in Herborn im Blumenhaus Kuhlmann und in der Bäckerei Gabriel in der Fußgängerzone sowie in Herbornseelbach in der Aral-Tankstelle Berns und im Musikhaus Bickel. Bestellungen sind unter (0 27 72) 67 76 möglich. An der Abendkasse kostet es zwölf Euro. (red)