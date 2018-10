Etienne Bazie im Kirchenkreis

Wetzlar Gemeinsam mit Tikato-Mitgliedern hat Etienne Bazie (Direktor von ODE, Kirchlicher Partner von Tikato) in Berlin bei „Brot für die Welt“ an einem Seminar teilgenommen. Seit Donnerstag und noch bis morgen (Sonntag) ist er zu Gast in den Kirchenkreisen Wetzlar und Braunfels bei Superintendent Jörg Süß und Assessor Dr. Hartmut Sitzler, bei der Tikato-Gruppe sowie bei Schülern um Studienrätin Ulrike Hoppe in der Goetheschule. Am morgigen Sonntag (21. Oktober) wird der Pastor und Agrarökonom in der Werdorfer Kirche im Gottesdienst um 9.45 Uhr sprechen. Dabei wird er vor allem die heimischen Solidaritätsaktionen „Tauche Mangos gegen Schule“ (nach Zoll-Vernichtung der Mangos) und „Nahrungsmittelsoforthilfe 2018“ in den Blick nehmen. Spender und weitere Interessierte sind herzlich willkommen. (sti)