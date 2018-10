Europäisches Netzwerk wächst weiter

Der Verein hat das Ziel, das Bestreben nach einem vereinten Europa auf örtlicher Ebene zu unterstützen. Die Reise in die italienische Stadt in Umbrien sollte dazu diesen, die Region kennenzulernen und Kontakt zum Partnerschaftsverein vor Ort aufzunehmen. Die Freunde aus Aßlars Partnerstadt Jüterbog zeigten sich von dieser Idee begeistert. Schließlich wurde dort die Idee geboren, zu einem Fest nicht nur die Partnerstädte einzuladen, sondern wiederum auch deren Partnerstädte.

Gäste konnten die Stadt in Umbrien und die Besonderheiten der Region kennenlernen

So treffen sich seit einigen Jahren bei den regelmäßigen Partnerschaftsjubiläen nicht nur die offiziell verbundenen Städte Saint Ambroix (Südfrankreich), Jüterbog (Land Brandenburg) und Aßlar, sondern auch Gäste aus Witham (Großbritannien), Swiebodcize (Polen), Borlänge (Schweden) und nicht zuletzt aus Fossato di Vico (Italien). Die Delegation mit Bürgermeister Roland Esch an der Spitze war von den Italienern im Anschluss an den Besuch restlos begeistert: „Was wir in diesen sieben Tagen alles an Herzlichkeit, Verbindlichkeit und Wertschätzung erleben und erfahren durften, war einfach großartig. Unsere Gastgeber haben es hervorragend verstanden, uns ihre kleine Stadt, ihre einzigartige Region und ihre Gastfreundschaft nahe zu bringen“, schwärmt Esch.

Der Partnerschaftsverein in Fossato di Vico erstellte ein Programm, bei dem die persönlichen Kontakte von unschätzbarem Wert waren. Alle waren da: Eltern, Kinder, Enkel, Freunde und ein buntes Miteinander mit europäischem „Sprachen-Potpourri“ aus Italienisch, Deutsch und Englisch.

Eine ganz besondere Überraschung und Ehre erwartete die Aßlarer am zweiten Tag ihres Besuches im Rathaus von Fossato di Vico. Bei einem Empfang bot Bürgermeisterin Monia Ferracchiato Bürgermeister Roland Esch an, eine offizielle Städtepartnerschaft zwischen Aßlar und Fossato Vico einzugehen. Es war ein besonderer und sehr ergreifender Moment für die kleine Aßlarer Delegation. „Wir wünschen uns sehr, dass diese Städtepartnerschaft in der Stadtverordnetenversammlung ebenfalls eine uneingeschränkte Zustimmung finden wird“, so Esch.

„An dieser Stelle möchten wir der Deutsch-Französischen Gesellschaft Aßlar unseren großen Respekt zollen. Ohne deren langjährige Verbindung zu unserer Partnerstadt Saint Ambroix hätte es eine solche Begegnung nicht gegeben“, sagt der Bürgermeister. Saint Ambroix ist seit mehr als zehn Jahren mit Fossato di Vico verschwistert. Umbrien wird auch die „wilde Toscana“ genannt. Städte und Dörfer auf sanften Hügeln prägen die Landschaft. Die Apenninen grenzen Umbrien von Marken ab: Ein hervorragendes Gebiet für Segel- und Gleitschirmflieger. Sehr gut ausgeschilderte Wanderwege durchziehen zum Beispiel den Nationalpark Monte Gucco. Wer es etwas abenteuerlich mag, besucht die Grotta di Monte Gucco, ein Höhlen- Labyrinth, 200 Meter unterhalb des Berggipfels.

Rom ist von Fossato di Vico aus in zwei Stunden mit dem Zug zu erreichen. In Fossato di Vico gibt es jedes Jahr Anfang Mai ein Mittelalterfest. Alte Traditionen und Bräuche werden dann wieder zum Leben erweckt. Viele Orte der Region durften die Besucher aus Aßlar kennen lernen: Einsiedeleien und Klosteranlagen wie Sitra und Sant Emiliano. Dann wieder Einblicke in atemberaubende Landschaften und tiefe Schluchten. Die wirtschaftliche Situation in Fossato di Vico und Umgebung ist derzeit schwierig, in den vergangenen Jahren haben einige Firmen schließen müssen. Die Arbeitslosigkeit ist deshalb gestiegen. Die Besucher aus Deutschland konnten Einblicke in zwei ganz unterschiedliche Betriebe nehmen. ICOM S.P.A ist ein Hersteller von Verpackungen aus Karton und Pappe, bei dem etwa 150 Menschen arbeiten. Die Produktion ist überwiegend automatisiert.

Aber auch kleinere Firmen finden ihre Nischen und schaffen Arbeitsplätze. Die Brauerei Flea in Gualdo Tadino zum Beispiel produziert Craft-Biere für den lokalen Markt.

Fazit der Delegation: „Es sind viele Eindrücke, die unsere Jüterboger Freunde und wir mit nach Hause nahmen. Der Entscheidende ist, viele neue Freunde gewonnen zu haben. Wir alle haben zwar unterschiedliche Wurzeln und auch die eine oder andere Gewohnheit. Aber ist es nicht gerade das, was uns in unserem Leben so sehr bereichern kann?“, so das Resümee des Vereins. „Wir als Partnerschaftsverein Aßlar Partner in Europa möchten helfen und dazu beitragen, dass viele Menschen aus Aßlar, Jüterbog, Saint Ambroix und Fossato di Vico miteinander ins Gespräch kommen, vor allem auch junge Leute, denn Europa ist nicht national – Europa gewinnt durch seine Unterschiedlichkeit.“ (red)