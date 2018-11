Evangelische Gemeinde serviert Köstlichkeiten

Die rund 70 Gäste wurden zunächst von Pfarrerin Christina Ronzheimer begrüßt, bevor die Vorspeise, ein Maronenschaumsüppchen, von den Konfirmanden serviert wurde. Außerdem konnte man seinen Appetit bei Brot mit Schalotten-Apfel-Aufstrich anregen.

Nach dem ersten Gang stellte Vikar Lars Schneider, der das Dinner organisiert hatte, die Mitwirkenden des Abends vor und bedankte sich bereits zu Beginn bei dem achtköpfigen Team, das die Speisen alle selbst zubereitet hatte.

Der Abend, der unter dem Motto „Bunter Abend“ stand, wurde mitgestaltet von dem Vikar selbst als Sänger und Keyboarder, seiner Freundin Violetta Gronau an der Klarinette und deren Bruder Leander, ebenfalls Sänger und Gitarrist.

Nach einem musikalischen Vorgeschmack auf den weiteren Abend wurde das Buffet eröffnet. Es gab Wildgulasch, Hähnchengeschnetzeltes mit Rösti, Seelachspasta mit Senf-Dill-Soße, marinierte Lende vom Grill und Sahnekürbis vom Blech.

Andreas Perner stellt Gemälde aus

Zwischen den Gängen konnten die Gäste außerdem eine große Auswahl an Gemälden von Andreas Perner aus Runzhausen bestaunen. Zur Belustigung trug Niklas Schier, Vikarskollege von Lars Schneider, bei. Er war während seiner Studienzeit nebenbei als Kabarettist in Rostock tätig und gab einige Wortspiele und Witze zum besten. Schließlich wurde das Dessert gereicht. Die Gäste konnten sich eine fruchtige Quarkcreme, Bratapfel-Dessert und Nussecken schmecken lassen und so klang der Abend in geselliger Runde aus. (lbo)