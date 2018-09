Ex-Profis zeigen ihr Können

Weilmünster-Laubuseschbach Die Traditionself des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 kommt am Samstag, 15. September, zum TuS Laubuseschbach. Die Mannschaft ist gespickt mit Stars wie Olaf Thon und Ingo Anderbrügge, die sich mit den „All(t) Stars der SG Weilmünster/Laubuseschbach sicherlich packende Zweikämpfe liefern werden. Die genaue Aufstellung der Schalker kommt erst kurz vor dem Aufeinandertreffen. Im vergangenen Jahr waren die Königsblauen in Oberweyer richtig gut besetzt. Auch „Jahrhunderttorschütze“ Klaus Fischer war dabei. Karten gibt es im Vorverkauf für sechs Euro. Die Tickets sind bei der Geschäftsstelle der Kreissparkasse Weilburg in Weilmünster und im Nahkauf in Laubuseschbach erhältlich. An der Tageskasse kostet der Eintritt acht Euro. Kinder bis zehn Jahre haben freien Eintritt. In der Halbzeitpause wird ein Schalke-Trikot verlost.