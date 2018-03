Experimentieren und bauen

Schüler aus der Region präsentierten ihre Ergebnisse und erhielten ihre Abschlusszertifikate.

Im Rahmen der ersten Projektreihe hatten die Schüler der 8. bis 10. Klassen die Gelegenheit, sich intensiv mit Themen aus den Mint-Bereichen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik) zu beschäftigen. An neun Nachmittagen konnten sie Versuche durchführen und Exponate bauen.

Im Viseum Wetzlar ging es in erster Linie um die Themen Optik und Feinmechanik. Aber auch ein Besuch in einem der anderen fünf "Science Centern" in Hessen stand auf dem Programm. Die Jugendlichen lernten auch zukunftsweisende Technologien zur Energiegewinnung kennen.

Zudem durften die Schüler bei der Carl Zeiss Sport Optics GmbH in ein Hochtechnologie-Unternehmen hineinschnuppern. Dort gaben die Azubis und deren Ausbilder spannende Einblicke in ihre Berufswelt. Mitarbeiter der Agentur für Arbeit begleiteten die Gruppe und vermittelten Tipps, wie man seine Fähigkeiten in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften oder Technik einsetzen kann.

Frühzeitige Berufsorientierung

Die Initiative bietet eine frühzeitige Berufsorientierung für Mint-Ausbildungsberufe. Reinhold Herrmann und Rudolf Rudi, Projekt-Mitarbeiter von Provadis, Hessens größtem Bildungsdienstleister, haben die 28-stündigen Workshops durchgeführt. Johannes Rech entwickelte das pädagogische Konzept und Yvonne Schudy organisierte die Anmeldungen und sorgte im Viseum Wetzlar für einen reibungslosen Ablauf.

"Mint - die Stars von morgen" geht jetzt in die nächste Runde. Die neuen Projektreihen starten nach den Sommerferien. Anmelden können sich Schüler der 8. bis 10. Klassen über ihre Schule oder - wenn sie 14 Jahre und älter sind - auch selbstständig über .www.viseum-wetzlar.de/mint im Internet oder an info(at)viseum-wetzlar.de per E-Mail. (red)