FV Breidenbach in der Endrunde

Kahl & Schlichterle-Cup: 4:1 gegen SG Eder

Der FV Breidenbach bog bereits in der zweiten Spielminute auf die Siegerstraße ein. Johannes Damm nutzte gleich die erste ernsthafte Torgelegenheit des Hinterländer Verbandsligisten. Die frühe Führung spielte dem Favoriten in die Karten. Gegen den sich tapfer wehrenden Kreisoberliga-Aufsteiger kontrollierte das Team von Peter Sichmann das Geschehen. Auf Torejagd gingen die Perftaler aber erst in den zweiten 30 Minuten wieder erfolgreich. Erneut Damm (37.) und Edgar Kerber (43.), Neuzugang vom TuSpo Breidenstein, sorgten mit ihren Toren für die Entscheidung. Den Eder-Ehrentreffer von Wladimir Walter (58.) beantwortete Kerber in der selben Minute mit dem 4:1.

Copyright © mittelhessen.de 2012