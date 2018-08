Facebook bläst zum Angriff auf YouTube

Bisher war die Facebook-Plattform seit einem Jahr nur in den USA aktiv. Bei Watch werden Videos aus Facebook-Seiten an einem Ort gebündelt. Facebook zeigt aber zum Beispiel auch an, welche Videos Freunden gefallen haben oder von ihnen geteilt wurden.

Autoren der Videos sollen Geld mit Werbepausen verdienen können. Diese Möglichkeit wird im September auch in Deutschland eingeführt. Facebook behält 45 Prozent der Werbeerlöse.

Facebook ist auch in Gesprächen mit der Fernsehbranche und wirbt unter anderem mit der Aussicht auf eine stärkere Personalisierung des TV-Konsums für die Plattform.

Laut Facebook besuchten in den USA inzwischen monatlich 50 Millionen Nutzer die Watch-Plattform für mindestens eine Minute. Die Länge der insgesamt angesehen Videos sei 14 Mal höher als zu Jahresbeginn. Wie auch die anderen Facebook-Dienste wird Watch nicht in China sowie Ländern wie Nordkorea verfügbar sein.

Mehr Geld durch mehr Videos im Feed

Watch startet zunächst auf Android-Smartphones, Apples iPhones sollen folgen. Für vernetzte Fernseher und Streaming-Boxen hat Facebook bereits eine Video-App im Angebot. Für Facebook soll Watch auch das Problem lösen, dass die Newsfeeds der Nutzer stärker auf Beiträge von Familie und Freunden ausgerichtet wurden. Damit wurden Videos weniger sichtbar – das schränkt auch die Möglichkeiten zum Geldverdienen mit Werbung ein. (dpa)