Fahren Sie stilecht zur Bahnhofsführung

Weilburg/Gießen Nach rund zwei Jahren Betriebspause nehmen die Oberhessischen Eisenbahnfreunde am Samstag, 18. August, ihren Fahrbetrieb offiziell wieder auf. An diesem Tag werden zwei Pendelfahrten von Gießen nach Weilburg und zurück angeboten. Fahrgäste haben somit Gelegenheit, in alten Erinnerungen zu schwelgen oder die historischen Schienenbusse, die zwischen 1956 und 1962 gebaut wurden, neu zu entdecken.