Fahrer flüchtet nach Unfall

VILLMAR-AUMENAU Beim Rückwärtsfahren nicht aufgepasst und dann nach dem Rempler einfach weggefahren: Die Polizei sucht nach einem Unfallfahrer. In der Lahnstraße ist am Donnerstagvormittag ein geparkter schwarzer Seat Leon an der hinteren linken Fahrzeugseite angefahren und beschädigt worden. Ein Zeuge hat zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr einen hellen Toyota Auris beobachtet, der beim Rückwärtsfahren den Seat touchiert haben soll. Der Fahrer fuhr anschließend davon. Er war etwa 60 Jahre alt, korpulent und er trug Brille. Zeugen werden gebeten, sich unter (0 64 71) 9 38 60 zu melden. (red)