Fahrt zum Christenberg

Gladenbach Die Landsenioren-Vereinigung Biedenkopf unternimmt am Mittwoch, 20. Juni, eine Halbtagesfahrt zum Christenberg in Münchhausen. Um 13 Uhr ist Abfahrt am Busbahnhof Gladenbach. Zusteigeorte sind Runzhausen (Spreth, 13.10 Uhr), Dautphe (Parkplatz Aldi, 13.25 Uhr) und Buchenau (Neue Landstraße 4, 13.35 Uhr). Ankunft auf dem Christenberg ist um 14 Uhr. In der Kirche hören die Teilnehmer einen Vortrag von Walther Holzapfel, Vorsitzender des Heimat- und Geschichtsvereins Münchhausen, über die Geschichte des Christenberges. Ab 15 Uhr wird in der Waldgaststätte Kaffee getrunken. Zurück geht es gegen 17 Uhr, um 18 Uhr kommen die Ausflügler wieder am Busbahnhof an. Die Teilnahme kostet 15 Euro pro Person. Anmeldung bei Horst Burk unter & (06462) 6739. (red)