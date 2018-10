Fair und regional konsumieren

Wie geht fairer, regionaler, saisonaler Konsum? Was ist typisch für die heimische Region? Wo kann man landwirtschaftliche Produkte kaufen? Antworten gibt´s beim Aktionstag

Über 80 Aussteller aus der Umgebung präsentieren ihre landwirtschaftlichen Produkte und laden zum Kennenlernen von Handwerk und spannenden Initiativen ein. Auch ein buntes Rahmenprogramm sorgt auf dem Gelände des Johanneum-Gymnasiums für Unterhaltung.

Die Besucher können auf dem Außengelände sowie in der großen Turnhalle des Gymnasiums (Konrad-Adenauer-Straße) genussvoll Bummeln sowie regionale Köstlichkeiten probieren und kaufen.

Um 10 Uhr beginnt der „Tag der Regionen“ mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Turnhalle des Johanneum-Gymnasiums.

Um 11 Uhr wird die Veranstaltung durch Landrat Wolfgang Schuster, Bürgermeister Hans Benner und Julian Schweitzer (Vorsitzender des Vereins Region Lahn-Dill-Bergland) offiziell eröffnet.

Auch auf dem Außengelände des Gymnasiums gibt es beim Markttreiben viel zu entdecken

Das Angebot umfasst selbstgemachtes Kunsthandwerk, schmackhaftes Backhausbrot und Wildspezialitäten sowie maßgeschneiderte Kleinigkeiten. Beim Bummel über das Gelände können die Gäste einem Korbflechter über die Schulter schauen oder erfahren, wie man mit einem Spinnrad Wolle spinnt.

Am Aktionsstand von HessenForst können Kinder mit Lötstiften Holzbrettchen brennen. Der Bienenzuchtverein an der Dill bietet Honig von heimischen Hobbyimkern zum Verkauf an und wer sich für Holzspielzeug interessiert, wird ebenso fündig wie Freunde des guten Geschmacks.

Dort finden sich zahlreiche Verpflegungsstände und der Lions-Club Herborn präsentiert historische Traktoren sowie Oldtimer. Hier dreht für die Jüngsten auch eine Kinder-Eisenbahn ihre Runden und eine große Hüpfburg lädt zum Austoben ein.

Das Bühnenprogramm sieht Auftritte der Trachten- und Brauchtumsgruppen, der Hoinker-Volkstanz-Mundartgruppe, der Egerländer Gmoi Herborn sowie eine Flamenco-Vorführung vor.

Für die musikalische Umrahmung des Tages sorgen der Musikverein Herbornseelbach, der Frauenchor „CremFrech“, der Männergesangverein „Jugendfreunde“ Herborn sowie der Frauenchor „Dur & Moll(ich)“ aus Burg. (red)