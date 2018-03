Faire Kredite für fair gehandelte Schokolade

Vortrag Silvia Winkler referiert am Donnerstag

Gladenbach „Kakao statt Koka aus Peru - Entwicklung fördern durch faire Kredite für faire Schokolade“ heißt ein Vortrag, den Silvia Winkler, vom Oikocredit Förderkreis Hessen-Pfalz, am Donnerstag, 22. März, im „Café Fair“ im Weltladen in Gladenbach (Marktstraße 11) halten wird. Sie berichtet über die Situation in Peru und darüber, wie fairer Konsum und ethische Geldanlagen das Leben der Kleinbauern nachhaltig verbessern kann. Der Vortrag inklusive Verkostung von fairer Schokolade beginnt um 19 Uhr.