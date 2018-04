Falten an Kinn, Hals und Dekolleté sanft entfernen

MIA Aestetics® sagt störenden Spuren des Alters den Kampf an

Einzigartig in der Region: Das PlasM Treatment von MIA Aesthetics®, das auch in den Bereichen Kinn, Hals und Dekolleté seine Anwendung findet. (Foto: MIA Asthetics®)

Wetzlar Wer mitten im Leben steht, fühlt sich meist jünger, als es der Personalausweis sagt, doch ein Blick in den Spiegel offenbart die Spuren der Zeit. Insbesondere an Händen sowie an Kinn, Hals und Dekolleté lässt sich das Alter kaum verbergen, oder? Doch! MIA Aestetics® entfernt Falten beziehungsweise überschüssige Haut mit innovativer Plasmatechnologie.