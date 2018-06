Falten entfernen – das Aussehen verjüngen

Der muss kein Traum bleiben: MIA Aesthetics® hält mit dem PlasM Treatment den Schlüssel zum kosmetischen Jungbrunnen bereit. Die innovative Plasmatechnologie entfernt Falten auf ganz schonende Art – ohne OP.

Schlupflider? Krähenfüße? Marionettenfalten? Mit dem PlasM Treatment können Ober- und Unterlider gestrafft und Falten im kompletten Gesicht ganz einfach entfernt werden. Auch an Händen sowie an Kinn, Dekolleté und Hals findet diese Behandlung Anwendung. Schon über 900 Kundinnen und Kunden von MIA Aesthetics® können die Effizienz des PlasM Treatments bestätigen.

Was passiert bei der Behandlung? Die Experten führen den so genannten PlasM Pen über die zu behandelnde Stelle und lösen in geringen Abständen einen winzigen Plasmablitz aus, der auf die Haut überspringt und sie in einem mikromillimeter großen Punkt erhitzt. Als Folge zieht sich die unmittelbare Umgebung minimal zusammen: Die Haut wird sanft gestrafft ohne tiefer gelegenes Gewebe zu schädigen und die Falte, beziehungsweise das Schlupflid verschwindet.

Geschäftsfüherin Mia Chramas verwendet zur Lidstraffung und Faltenentfernung Anästhesiecreme und PlasM Pen statt Spritze und Skalpell. Die Vorteile sind:

sanfte Behandlung

sofort sichtbares Ergebnis, das

lange anhält

schnelle Heilung ohne Narben

kurze Ausfallzeit

Dabei überzeugt das PlasM Treatment durch ein sehr hohes Kosten-Nutzen-Verhältnis – und dazu gibt’s aktuell noch was obendrauf. Wer eine Lidstraffung beziehungsweise eine Faltenbehandlung bis 30. Juni bei MIA Aesthetics® bucht, beziehungsweise einen Gutschein dafür erwirbt, erhält ein Neuset im Wert von 180 Euro zur dauerhaften Wimpernverlängerung gratis dazu. Ohne Falten und mit traumhaft langen Wimpern wird der Blick in den Spiegel zur Lust.

Zur Wimpernverlängerung setzt das Institut für ästhetische Kosmetik übrigens die innovative EYE-Q-Technologie ein. Die Experten befestigen mit einem besonders gut verträglichen Spezialkleber mehrere Soft-Wimpern aus der eigenen MIA Love Lashes-Serie und sorgen mittels 3D-Effekt für voluminösere Wimpern, die von echten nicht zu unterscheiden sind. Denn: Die natürliche Schönheit steht für MIA Aesthetics® im Fokus.

Kontakt: MIA Asthetics®, Langgasse 12, 35576 Wetzlar, ☎ (0 & (064 41) 4 48 22 17, Internet: www.mia-aesthetics.de.