Falten verschwinden auf ganz natürliche Art

In den vergangenen sechs Jahren hat Geschäftfsührerin MIA Chramas ihr Angebot für kosmetische Behandlungen stetig erweitert und verbessert. Neben hochwertigen Permanent Make-up Behandlungen sowie Wimpernverlängerungen und -verdichtungen bietet MIA Aesthetics® seit geraumer Zeit auch PlasM Treatments zur Faltenhandlung sowie zur Ober- und Unterlidstraffung an.

Zur weiteren Glättung der Haut und Verfeinerung des Teints setzt das Institut nun auch Microneedling ein.

Sechs gute Gründe für MIA Aesthetics®

Die Haut „arbeitet“ natürlich mit: Beim PlasM Treatment kommt der so genannte PlasM Pen zum Einsatz, der über die zu behandelnde Stelle geführt wird. Dabei wird in geringen Abständen ein winziger Plasmablitz ausgelöst, der auf die Haut überspringt und sie in einem Mikromillimeter großen Punkt erhitzt. Dadurch zieht sich die unmittelbare Umgebung ganz einfach zusammen. Die Haut wird sanft gestrafft, ohne tiefer gelegenes Gewebe zu schädigen, und die Falte, beziehungsweise die überschüssige Haut verschwindet umgehend.

Beim Microneedling verwendet MIA Aesthetics® einen Derma Pen mit vielen feinen, sterilen Nadeln, die die Haut oberflächlich punktieren. Dadurch werden natürliche Proteine freigesetzt, welche die Durchblutung, die Regeneration und die Zellerneuerung anregen. Die natürliche Produktion von Hyaluronsäure, Kollagen und Elastin wird in Gang gesetzt. Die Haut wirkt sofort frischer und straffer, Unebenheiten in der Struktur glätten sich. Langfristig verdichtet sich die Haut, die Wasserspeicherkapazität wird erhöht, Strukturschäden werden behoben und kollagene Fasern auf ganz natürliche Art neu modelliert.

Ohne Skalpell und Narkose: Sowohl das PlasM Treatment als auch das Microneedling sind – im Gegensatz zur Schönheits-OP - minimalinvasive Eingriffe ohne Narkose und Skalpell. Zur Anwendung kommt lediglich eine Anästhesiecreme. Vorteile sind überdies ein sofort sichtbares Ergebnis und eine schnelle Heilung ohne Narben.

Extrem kurze / keine Ausfallzeiten: Nach dem PlasM Treatment ist man innerhalb von nur fünf bis sieben Tagen wieder gesellschaftsfähig. Überhaupt keine Ausfallzeiten entstehen durch das Microneedling.

Kompetente Beratung: Für Permanent Make-up-Behandlungen ebenso wie für PlasM Treatment und Microneedling ist ein Beratungsgespräch Voraussetzung. Mit ihrem klaren Blick für natürliche Schönheit empfiehlt Mia Chramas ausschließlich Anwendungen, die zum individuellen Typ passen und zielführend sind. Beispiel Faltenbehandlung: Ist die Falte zu tief, wäre Microneedling nicht das erste Mittel der Wahl, da es als „Feinschliff für die Haut“ nicht so effektiv wie das PlasM Treatment zur Beseitigung überschüssiger Haut ist. Anders herum führt sie kein PlasM Treatment aus, wenn Microneedling ausreichend und sogar kostengünstiger ist.

Spart Zeit und Geld: Wer nicht unnötig viel Zeit vor dem Spiegel verbringen und zu jeder Tages- und Nachtzeit frisch aussehen möchte, ist mit einem individuellen Permanent Make-up gut beraten. Jede Menge Geld sparen die Kunden im Hause MIA Aesthetics® bei der Faltenbehandlung – im Vergleich zu den Kosten einer Operation.

Perfektes Ergebnis, zufriedene Kunden: Der größte Erfolg des Instituts sind die zufriedenen Kunden, die immer wieder gerne kommen und ihre positiven Erfahrungen im Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch online bei Facebook & Co. teilen. MIA Aesthetics® überzeugt mit perfekten Ergebnissen.

