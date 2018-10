Familienabend bietet einiges

Merenberg-Barig-Selbenhau­sen Die Ortsvereine von Barig-Selbenhausen laden für Samstag, 27. Oktober, zu einem hessischen Familienabend in das Dorfgemeinschaftshaus ein. Ab 19 Uhr gibt es hessische Spezialitäten wie Handkäse mit Musik, Bierknacker und Apfelwein vom Fass. Um 20 Uhr beginnt der offizielle Teil mit Gesang, Reden und Ehrungen langjähriger Mitglieder. Im Anschluss sorgt Alleinunterhalter Patrick Sänger für Stimmung. Der Eintritt ist frei. Essensvorbestellungen sind bei Steffen Ringsdorf unter Tel. (0157) 76367630 sowie per E-Mail an steffenringsdorf(at)gmx.de möglich. (red)