Familienbildung wird gefördert

Weilmünster Die katholische Familienbildungsstätte Limburg bietet den Kurs „Kess-erziehen“ an. Dieser beginnt am Montag, 20. August. Die fünf Treffen finden von 17.30 bis 19.45 Uhr statt. Der Kurs ist für Väter und Mütter von Kindern vom ersten bis zum dritten Lebensjahr. Anmeldungen sind im Internet unter www.fbs-limburg.de möglich (Kursnummer M075). Die Eltern-Kind-Gruppe für Eltern und ihre Kleinkinder ab drei Mo­naten startet am Mittwoch, 15. August. Die Treffen finden jeweils mittwochs von 10 bis 11.30 Uhr statt. Anmeldungen sind on­line unter www.fbs-limburg.de möglich (Kursnummer M022). Maria Michaelis leitet die beiden Kurse im katholischen Pfarr­zentrum in Weilmünster. (red)