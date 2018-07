Familienbüro lockt Kinder an

Die Instrumentenwerkstatt für Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren wird am 30. Juli von 9 bis 12 Uhr in der Hainkaserne im Bangert 16b in Weilburg angeboten und in den Herbstferien am 8. Oktober wiederholt. Unter der Leitung der Musiktherapeutin Christine Leretz können die Kinder Percussioninstrumente aus Recyclingmaterialien bauen. Wer etwas sammelt, kann dies mitbringen. Für das Material fallen pro Kind einmalig Kosten in Höhe von fünf Euro an, die an die Referentin zu entrichten sind. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro.

Die Geocacher heißt es am 31. Juli für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren. Unter der Leitung des Geschichtsvereins Weilburg findet das Geocaching statt. Es ist eine moderne Art der Schatzsuche, die von 9 bis 13 Uhr am Jugendwaldheim in Weilburg angeboten wird. Die Kursgebühr beträgt 20 Euro pro Teilnehmer.

Die Kreativwerkstatt für Kinder von acht bis 14 Jahren wird am 1. und 2. August sowie am 10. und 11. Oktober jeweils von 9 bis 12.30 Uhr in der Hainkaserne im Bangert 16b in Weilburg angeboten. Die Kursleitung hat die Erzieherin Katrin Kohl. Die Kinder beschäftigen sich mit Materialien wie Papier, Holz, Beton oder Gips. Auch Natur und Recyclingmaterialien gehören dazu. Durch die Angebote werden die Fantasie, die Kreativität, das Verstehen und die Produktivität des Kindes gefördert. Die Kursgebühr beträgt 30 Euro sowie fünf Euro für Material. (red)