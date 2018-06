Fantasievoll, schöpferisch

Herborn Dekoratives, Kreatives und Schmuckstücke zeigt eine Ausstellung im Foyer des Rathauses in Herborn. Keramik, Papier, Beton und Kaffeekapseln sind die Rohstoffe, die vier Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung in ihrer Freizeit künstlerisch bearbeiten und daraus Neues fertigen. So verschieden wie diese Werkstoffe sind auch die daraus entstandenen Objekte.