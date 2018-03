Farbgewaltige Pracht

Mit eindringlichem Komplementärkontrast reiht sich in dieser Ausstellung lila Zierlauch an quietschgelben Latten, harmonieren im warm-kalt Kontrast sonniges Orange und kühles Türkis oder verwirren kurzzeitig gewagte disharmonische Farbkompositionen.

Florale Opulenz reiht sich an Konsumgüter

In dieser Ausstellung gibt die Farbe den Ton an und wer genauer hinschaut, erfährt zudem noch einiges aus der Welt der Farbenlehre. Der Besucher wird auf einen Spaziergang mitgenommen, um unterschiedliche Farbräume zu erleben. Harmonien, Disharmonien, Kontraste, Farbakkorde, modische Interpretationen, Banales und Gewagtes. Tradierte und experimentelle Farbgeschichten sollen "erzählt" werden. Florale Opulenz reiht sich an Konsumgüter, die wiederum fast surreale Gebilde aus Gartenschläuchen oder bunten Eimern zeichnen.

Doch das Wichtigste in dieser Zusammenstellung ist die unbändige Lust, sich auf das sinnliche Vergnügen der bunten Farbpracht einzulassen. Was bei dieser regenbogenartigen Vielfalt nicht schwerfallen sollte.