Fast wie ein Klassentreffen

Ein Großteil der Teilnehmer hat sich zuletzt im vergangenen Jahr gesehen. Am Mittwochmorgen werden beim Start zur 35. Auflage auf dem Gelände der Stadtwerke Gießen (SWG) daher erst einmal Neuigkeiten ausgetauscht.

Bereits zum dritten Mal ist Journalist und Fernsehmoderator Johannes B. Kerner dabei. Als er von der früheren Weltklasseathletin im Eis- und Rollkunstlauf, Marina Kielmann, auf die Bühne gerufen wird, brandet Beifall auf. „Es ist toll, diese grüne Flut hier zu sehen. Für mich ist das ein ganz besonderes Erlebnis“, sagt Kerner, der vor dem Start erklärt, sich auf die vielen Gespräche während der Fahrt zu freuen.

Das fast 200 Teilnehmer zählende Feld ist auch in diesem Jahr mit zahlreichen „Promis“ aus dem Sport- und Showleben, aber auch der heimischen Politikszene unterwegs. Bis zum Abend sammelt es die beachtliche Summe von 720 000 Euro für krebskranke Kinder. Über ein Dutzend Haltepunkte – neben Gießen auch in Heuchelheim, Lollar, Lich, Pohlheim und Fernwald – werden von den Benefizradlern angefahren und dabei Spendenschecks entgegengenommen.

An mehreren Orten wartet auf den Tour-Tross ein Showprogramm. So springen Klaus Renz und Eberhard Gienger wiederholt mit dem Fallschirm aus einer Propellermaschine. Außerdem gibt es musikalische Auftritte von Ingi Fett oder eine Breakdance-Nummer der TSG Blau-Gold Gießen. An vielen Zwischenstopps des 64 Kilometer langen Prologs können sich die Tourteilnehmer mit Häppchen stärken und mit Eis erfrischen. Spaßeshalber wird die „Tour der Hoffnung“ deshalb intern auch als „Essen auf Rädern“ bezeichnet.

Im Mittelpunkt steht eindeutig das Miteinander, wie Kirchenpräsident Dr. Volker Jung in seinem Reisesegen betonte. Zuvor hatte SWG-Vorstand Matthias Funk das Fahrerfeld begrüßt. Im Anschluss verwies Oberbürgermeisterin Dietlind Grabe-Bolz (SPD) darauf, dass die „Tour der Hoffnung“ Deutschlands größte, privat organisierte Benefizradtour ist. Die Idee hierfür sei von Professor Fritz Lampert geboren und von Gießen aus verbreitet worden. „Das macht uns stolz“, sagte die Oberbürgermeisterin.

Der Initiator selbst erinnerte sich, wie er 1975 in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel im Sportteil gelesen hatte. Dieser habe die Überschrift „Gießen – und dahinter nichts“ getragen. „Damals waren die Basketballer gemeint“, erzählte Lampert. „Was ich damit sagen will: Ein bisschen stolz können wir schon auf Gießen sein und was aus Gießen gekommen ist.“

Bereits heute geht die „Tour der Hoffnung“ mit der ersten von drei Etappen weiter, die über insgesamt 300 Kilometer von Marburg über Bad Nauheim, Frankfurt, Darmstadt nach Heidelberg führen.

Bisher 37 Millionen Euro erradelt

Am Sonntag werden die radelnden Spendensammler wieder in Gießen zurückerwartet. Die Tourverantwortlichen hoffen auf ein ähnlich gutes Spendenergebnis wie im vergangenen Jahr, bei dem 2,3 Millionen Euro zusammenkamen. Wenngleich die in den 80er Jahren als „Tour Peiper“ gestartete Benefizveranstaltung in den Jahren ihres Bestehens bereits zusammengerechnet etwa 37 Millionen Euro erradelt hat. Damals wie heute kommt das Geld Forschungs- und Behandlungseinrichtungen in ganz Deutschland zugute, die sich um krebskranke Kinder und ihre Familien kümmern.