Faszinierende Frauengeschichten

Weilburg Die Kostümausstellung „Story Behind the Dress“ wird am Dienstag, 23. Oktober, eröffnet. Die Vernissage beginnt um 18.30 Uhr. Die Ausstellung ist bis 31. Januar in der Oberen Orangerie des Schlosses in Weilburg zu sehen. „Story Behind the Dress“ holt Frauen von ihren berühmten oder auch weniger berühmten Porträts herunter in die Wirklichkeit und macht sie fassbar. Eindringlich wird in Form durch die reproduzierten Gewänder, die auf den Porträts zu sehen sind, in Filmen, auf Infobannern und als Live-Schauspiel im Museum die Geschichte der Frauen erzählt. Kuratiert wird die Präsentation von Dr. Nicole Friedersdorf („DarkDirndl – the art on dressmaking“) in Kooperation mit Reinhard Schall (hr) und Luise Margarethe Smith (Die „Diwas“). Infos: www.story-behind-the-dress.de (red)