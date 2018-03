Feier in der Martinskirche

Heuchelheim 13 Frauen und Männer feierten in der Martinskirche diamantene Konfirmation. Den Gottesdienst hielt Pfarrerin Cornelia Weber. Es wirkten der Kirchenchor unter Leitung von Gabriele Haim, der Posaunenchor unter Leitung von Marina Jung und Organist Jörg R. Becker mit. Vikarin Tina Bellmann erinnerte an historische Begebenheiten 1958. Es feierten Rosel Bodin (geb. Rinn), Christel Christ (Henkelmann), Inge Kunze (Berghäuser), Karin Müller (Hanselmann), Silvia Rinn (Solmsdorff), Agnes Röder (Will), Günter Beckmann, Karl Günter Kröck, Hans Muhl, Dr. Wolfgang Rinn, Gerhard Schmidt, Dr. Karl-Henrich Weisel und Hans-Ludwig Wörner. (vk/Foto: Köhler)