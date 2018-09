Waldsolms / Hüttenberg Warum nicht dort Erntedank feiern, wo die Ernte eingebracht wurde? Auf dem Bauernhof von Horst Schmidt wird in Griedelbach (Wetzlarer Straße 1) am Sonntag, 30. September, ab 11 Uhr das Erntedankfest begangen. Einen Gottesdienst im Feld an der Stoppelberger Straße gibt es ab 10.45 Uhr in Reiskirchen. (bkl)