Feine Blasmusik genießen

Solms Die Stadtkapelle Solms lädt ein zu ihrem Saisonabschlusskonzert und gibt am Samstag, 17. November, in der Taunushalle noch einmal Vollgas. Beginn ist um 20, Einlass ab 19.30 Uhr. Karten für zehn Euro gibt es bei Peter Knebel unter (0 64 42) 2 27 50 und bei Schreibwaren Zimmermann in Solms. Restkarten gibt es für zwölf Euro. (red)