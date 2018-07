Ferienkinder lernen fotografieren

Lahnau Sieben interessierte Jugendliche haben den Fotokurs der Fotofreunde Lahnau im Rahmen der Ferienspiele besucht. Zu Beginn erklärte Rainer Schmidt wichtige Regeln der Fotografie und zeigte dazu positive und negative Bildbeispiele an der Leinwand. Bei wunderbarem Sommerwetter ging es anschließend auf einen Fotospaziergang durch Lahnau. Der Gruppe boten sich vielfältige Motive, wie Blumen, Häuserfassaden, Hunde, Katzen und vieles mehr. Am Bootsanleger an der Lahn, an dem sich Enten als Motiv anboten, wurde noch eine Gruppenaufnahme gemacht, bevor der Weg direkt zum Bürgerhaus in Atzbach führte, denn die verdiente Mittagspause war angesagt. Nach einem kräftigen Imbiss begann die Bildbearbeitung am PC. Nach einer kurzen Einführung konnte jeder selbst am Notebook arbeiten und die schönsten Fotos weiter verbessern, etwa durch die Wahl des Ausschnittes. (red/Foto: privat)