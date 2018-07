Ferienstraßen in Hessen bieten Abwechslung für den Urlaub daheim

Die Touristikrouten bieten jede Menge Sehenswertes, Spaß und Abenteuer. Egal, ob jung oder alt, die Ferienstraßen Hessens eignen sich ideal für einen Urlaub mit der ganzen Familie. Kunst und Kultur, Sagen und Märchen, kulinarische Highlights und beeindruckende historische Architektur gilt es auf der Reise zu erkunden: Einige Ausflugs- oder Reisetipps entlang der Deutschen Fachwerkstraße veröffentlichen wir in dieser Ausgabe.

Die Teilstrecke der Deutschen Fachwerkstraße startet von Norden aus in Dillenburg, sie führt über Herborn mit seinen reichen Fachwerkbauten nach Wetzlar. Interessierten Lesern sind diese Nachbarstädte wohl bestens bekannt, so dass in diesem Beitrag über die entfernteren Städte berichtet wird. Unter www.hessen-tourismus.de stellt die Hessen Agentur weitere schöne Ferienstraßen innerhalb Hessens vor.

Wellengiebel und Schnitzarbeiten – Mittelhessen und Fachwerkkultur erkunden

Die Städte und Dörfer in Mittelhessen bergen jahrhundertealtes Kulturgut. Durch malerische Täler, umgeben von Klöstern, Burgen und Domen, führt die Regionalstrecke der Deutschen Fachwerkstraße auf rund 150 Kilometer durch die Ausläufer von Westerwald und Taunus.

Entlang der Strecke „Vom Westerwald über Lahntal und Taunus zum Main“ geht es durch neun Fachwerkstädte - Bad Camberg, Braunfels, Dillenburg, Frankfurt-Höchst, Hadamar, Herborn, Idstein, Limburg und Wetzlar - die besondere Baukunst ab dem späten 13. Jahrhundert zeigen.

Neben einfachen Konstruktionen wie Andreaskreuz, Feuerbock, Leiterfachwerk oder geschweiften Kurzstreben, bietet die Baukunst filigrane figürliche Schnitzereien zu bewundern, die den Reichtum der Bauherren und die Kunstfertigkeit des Handwerkers ausdrückten.

In Braunfels ist den Stadtplaner, nach dem großen Schlossbrand von 1679, eine Attraktion am Marktplatz gelungen: Alle Fachwerkhäuser wurden traufständig mit den Maßen „60 x 40 Schuh“ errichtet und drei „Neidköpfe“ platziert. Der „Luftkurort zum Aufatmen“ liegt am nördlichen Taunusrand nahe dem romantischen Lahntal. Heute zeugen die malerische Altstadt und der historische Marktplatz mit den reich verzierten Fachwerkhäusern vom einstigen majestätischen Einfluss der Grafen und Fürsten zu Solms-Braunfels. Durch die „Unterste Pforte“, das um 1350 erbaute älteste Gebäude am Marktplatz und die „Talpforte mit Glockenturm“ verläuft die Straße hinauf zum imposanten, zum Teil noch heute bewohnten, Schloss. Info: www.braunfels.de

Mitten im Lahntal, zwischen Westerwald und Taunus, liegt Limburg. Ganz gleich aus welcher Richtung man sich Limburg nähert, der siebentürmige Limburger Dom der auf einem steilen Felsen über Lahn und Altstadt thront, lenkt alle Blicke auf sich. In einer Bauzeit von nur 20 Jahren, von 1215 bis 1235, erbaut, ist er heute eines der imposantesten hessischen Baudenkmale mit Einflüssen rheinischer Spätromanik und französischer Frühgotik. Limburg zeigt seinen märchenhaften Charme in einer verwinkelten, dicht gereihten und reich verzierten Fachwerk-Altstadt. Die Gebäude Römer 2 – 4 - 6 aus dem Jahr 1289 und Nr. 1 aus 1296, zählen zu den ältesten erhaltenen Fachwerkbauten in Deutschland. Das nahe Lahntal hält für Wasserwanderer, Radfahrer und Wanderfreunde einige Entdeckungen bereit. Info: www.limburg.de

Im großen Fachwerkensemble von Bad Camberg, dem ältesten Kneippheilbad Deutschlands, erzeugen Fachwerkhäuser, enge Gassen, erkergeschmückte Höfe und mächtige Türme aus dem Mittelalter ein besonderes Flair. Das älteste Wohnhaus ist die Alte Apotheke aus dem Jahr 1492, sie fügt sich in das historische Bild des fränkischen Fachwerks mit Krüppelwalmdächern, geschweiften Giebeln oder dem Amthofgebäude aus dem Jahr 1605 ein.

Letzteres zählt mit 144 Metern Länge zu den längsten Fachwerkgebäuden Deutschlands. Rekordverdächtig ist auch der „schiefe Turm von Bad Camberg“, der sich 1,44 Meter neigt oder die Katholische Pfarrkirche St. Peter und Paul aus dem späten 18. Jahrhundert. Für die Wohnmobilisten stehen acht Stellplätze nur fünf Minuten von historischen Altstadt bereit. Info: www.bad-camberg.de.

In der Fachwerkstadt Idstein, wurde die gelbe Regionalstrecke der Fachwerkstraße gegründet, stammt älteste Fachwerkhaus aus dem Baujahr 1410. Die „Fachwerkstadt im Taunus“ erfuhr durch die Krönung des in Idstein residierenden nassauischen Graf Adolf zum Deutschen König 1292 einen wahrhaft königlichen Aufstieg. An diese königlichen Zeiten erinnert der „König-Adolf-Platz“ im Zentrum der denkmalgeschützten Altstadt. Hier stehen prachtvolle Bürgerhäuser aus dem 15. bis 18. Jahrhundert mit Mannfiguren, geschweiften Streben, Feuerböcken, Wappen und Neidköpfen.

Zu Idsteins Schmuckstücken gehören das reich verzierte „Killingerhaus“, heute Sitz der Tourist-Info und des Stadtmuseums sowie das außergewöhnliche Dreigestirn aus „Schiefem Haus, Rathaus und Kanzleitor“. Hier beginnt auch der ehemalige Burgbereich mit herrschaftlichen Fachwerkbauten, Residenzschloss, gräflichem Garten und dem „Hexenturm“, dem Wahrzeichen Idsteins. Info: www.idstein.de

Im Freilichtmuseum Hessenpark im nahegelegenen Neu-Anspach erleben Sie auf einer 65 ha großen Freifläche und über 100 historischen Fachwerkgebäuden hessische Geschichte und Alltagskultur vergangener Jahrhunderte. In allen vorgestellten Städten finden sich zertifizierte Gästeführer, regionale und internationale Gastronomie und pittoreskes Fachwerk-Flair. Ein Ausflug ober Kurzurlaub auf der Deutschen Fachwerkstraße lohnt sich allemal.

(Diana Wetzestein)