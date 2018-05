Fest auf Bachweide

Wetzlar Unterstützt von drei ausländischen Vereinen hat der Ausländerbeirat der Stadt Wetzlar zu einer Grillfeier auf der Bachweide eingeladen. Jeder brachte etwas mit, so dass verschiedene Grillspezialitäten probiert werden konnten. Der Veranstaltungsort am Zulauf der Dill in die Lahn erwies sich bei schönem Wetter als bestens geeignet, um sich in Ruhe auszutauschen und unterhalten zu können. Der Ausländerbeirat konnte so den Dialog in Wetzlar und die Beziehungen untereinander fördern. (red/Foto: Stadt Wetzlar)