Wettenberg-Krofdorf-Gleiberg In der Krofdorfer Margarethenkirche stand am Sonntag die goldene Konfirmation an: Monika Mücke, geb. Fried, Vera Volz, geb. Haubelt, Bernd Fiedler, Walter Krombach und Klaus Moos feierten auch das Abendmahl. Pfarrer Christoph Schaaf predigte im Festgottesdienst. (mo/Foto: Moos)