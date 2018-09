Festliche Klänge

Waldsolms-Brandoberndorf Klingen auch gemeinsam gut: der Musikverein Waldsolms unter Jochen Pietzsch und der kleine Chor „Fair Ladies“ aus Weiperfelden unter Draga Balena. Sie haben ein gemeinsames Konzert in der evangelischen Kirche von Brandoberndorf gegeben. Bekannte Titel wie „We wish you a Merry Chrismas“ im Arrangement von Norbert Studnitzky oder „Four old Dances“ nach Jan von der Rost brachte der Musikverein zu Gehör. Die „Fair Ladies“ überzeugten mit der Balena-Eigenkomposition „Weihnachtslichter – Weihnacht für die Welt“ mit einem Text von Laura Leyland oder auch „Mary’s Boy Child“. Bei diesen Liedern begleitete Draga Balena auch am Klavier. Beim Medley „Spirit of Gospel“ wurden die Damen dann vom Musikverein unterstützt. Der beeindruckte anschließend noch mit „Highland Cathedral“ und „Weihnacht in aller Welt“. Was die beiden Gruppen zu Gehör brachten, war nicht nur besinnlich, sondern auch von hohem Niveau – und hätte daher mehr Zuhörer verdient. (ho/Foto: Homberg)