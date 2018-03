Feuchte Wand im Keller bereitet Kopfzerbrechen

Die Frage ist nur wie. „Eine Maßnahme von außen mit Drainagegraben erscheint uns zu teuer und ein Erfolg ist nicht gewährleistet, da wir von außen nicht an die entsprechende Wand unterhalb des Saales des Klubheims herankommen“, betonte er. Stattdessen soll versucht werden, Löcher in den Kellerboden zu bohren und die Feuchtigkeit durch Pumpen weg zu bekommen.

Darüber hinaus sind kleinere Arbeiten an dem erneuerten Dach zu verrichten. Hier müssen noch Dachrinnen und Abschlussbleche angebracht werden. Der nächste Arbeitseinsatz ist schon terminiert: Am Samstag, 31. März, geht es allerdings primär darum, den Platz für den Sommer-Spielbetrieb herzurichten. Denn während die Spielgemeinschaft Mornshausen-Erdhausen in den Wintermonaten auf dem Hartplatz in Erdhausen trainiert und ihre Heimbegegnungen der Fußball-B-Liga Biedenkopf bestreitet, ist in den wärmeren Monaten der Rasenplatz in Mornshausen an der Reihe. Mit dem Arbeitseinsatz sollen die Spuren des Winters beseitigt werden.

Erich Paul und Walter Wagner 60 Jahre dabei

Zudem ging Walbrecht auf den Mitgliederschwund im Nachwuchsbereich ein. Deswegen hat die SG Mornshausen zusammen mit Gladenbach und Frohnhausen bereits die JSG Gladenbach für die Altersklassen D bis A gegründet. Mittlerweile möchte auch Kickers Erdhausen seine Jugend der JSG Gladenbach anschließen. „Die Abstimmungsgespräche aller Beteiligten stehen jedoch noch aus“, erklärte Walbrecht.

Erfreut zeigte sich der Vorsitzende, gleich mehrere Mitglieder für langjährige Vereinstreue ehren zu dürfen. Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurden Erich Paul und Walter Wagner ausgezeichnet. Seit 50 Jahre gehören Herbert Assmann, Klaus Heinzmann, Siegfried Kern, Dieter Rössler, Wolfgang Schmidt, Bernd Schneider, Manfred Völk und Stefan Führer dem Verein an. Zudem wurden Alexander Fischer und Andreas Hahn für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt. (val)