Feuerwache bekommt Anbau

Keine großen Diskussionen gab es mehr über den geplanten Anbau an die Feuerwache in Erdhausen. Einstimmig brachten die Parlamentarier den Bauantrag auf den Weg.

Kosten stehen erst nach Ausschreibung fest

In dem Gebäude, das links neben der Fahrzeughalle entsteht, werden die Einsatzkräfte aus Erdhausen und Kehlnbach neue Umkleidemöglichkeiten und einen Schulungsraum vorfinden. Der Anbau soll laut einer Kostenschätzung des Architekten rund 475 000 Euro kosten. Im städtischen Haushaltsplan sind bisher 316 000 Euro für das Projekt vorgesehen.

Wie viel Geld die Kommune 2019 noch bereitstellen muss, steht erst nach der Ausschreibung und den dann vorliegenden Angeboten der Baufirmen fest.

Wenige Tage vor der Parlamentssitzung hatte Erdhausens Ortsvorsteher Helmut Brück (FW) einen weiteren Entwurf für den Anbau präsentiert. „Danke für die Idee, aber dieser ist zeitlich gar nicht mehr umsetzbar“, sagte Dirk Ronzheimer (CDU). Er und Brück appellierten an die Verwaltung, dass die städtischen Gremien künftig frühzeitig in die Planungen für solche Projekte eingebunden werden.

Die Löschwasserzisterne in Kehlnbach ist undicht. Das Bauwerk fasst rund 120 Kubikmeter und verliert in zwei Wochen etwa 7,5 Kubikmeter Wasser. Die nötige Reparatur kostet 15 000 Euro. Dafür genehmigte das Parlament einstimmig eine überplanmäßige Ausgabe.

Auf Antrag von Marc Bastian (CDU) soll möglichst noch in diesem Jahr Geld für den Austausch der kaputten Eingangstür am Feuerwehr-Stützpunkt in Gladenbach zur Verfügung stehen. Welchen Fördertopf die Verwaltung dafür nutzen will, steht noch nicht fest.

Abgelehnt hat das Parlament mit den Stimmen von SPD und Freien Wählern Bastians Prüfantrag, mit dem die Kosten für einen möglichen Austausch der alten Fenster im Stützpunkt ermittelt werden sollten.