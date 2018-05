Feuerwehr  lädt ein

Dautphetal-Damshausen Wandern, Schlemmen und nette Menschen treffen ist an Himmelfahrt (Donnerstag, 10. Mai) in Damshausen angesagt. Denn die Freiwillige Feuerwehr lädt wieder Jung und Alt zu ihrer traditionellen Vatertags-Bratpartie mit geselligem Beisammensein an den Rimbergturm ein. Für hungrige Mägen und durstige Kehlen steht Nahrung in fester und flüssiger Form bereit.