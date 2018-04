Feuerwehr Runzhausen dankt treuen Mitgliedern

Seit nunmehr 40 Jahren gehören Adam Tresch, Hermann Binzer, Werner Klingelhöfer, Friedhelm Koch, Karl-Heinz Pfeiffer und Friedhelm Preis dem Feuerwehrverein in Runzhausen an. Seit einem halben Jahrhundert halten bereits Waldemar Assmann und Manfred Menkhoff der Wehr die Treue. Die Jubilare wurden nun vom Vorstand geehrt.

Arbeiten an der Schutzhütte

Im Vorjahr hatten engagierte Helfer der Runzhäuser Feuerwehr einige Kleinigkeiten an der Schutzhütte verbessert und instand gesetzt. Die Sanierung der Schutzhütte soll 2018 abgeschlossen werden. Am 30. April findet wieder das Maibaumfest statt. Die traditionelle Himmelfahrtsbratpartie der Feuerwehr steht am 10. Mai auf dem Programm.

Bei der geselligen Feier an der Schutzhütte habe das Organisationsteam immer „alle Hände voll zu tun“, erklärte der Vorstand. Jede Hilfe von den Mitgliedern sei deshalb willkommen. Die Bratpartie am „Vatertag“ habe sich zu einer der am besten besuchten Feiern im Hinterland entwickelt. Darauf könne die Feuerwehr Runzhausen durchaus stolz sein, hieß es. (pp)