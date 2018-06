Feuerwehr feiert ausgelassen

Am Festkommers nahmen zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung und Vereinen teil. Zum ausgelassenen geselligen Teil des Festveranstaltung konnten die Kameraden Feierfreudige aus dem Dorf, den Nachbarorten und vielen befreundeten Feuerwehren aus der Region begrüßen.

In seiner Ansprache erinnerte Wehrführer Alexander Scheiwe nicht nur an die Gründungsväter wie den 1. Komandanten Georg Klingelhöfer und seinen Stellvertreter Wilhelm Klotz von insgesamt „51 jungen Leuten“, die sich im Januar 1928 am Feuerwehrverein beteiligten. Der Wehrführer würdigte zugleich „ein reges durch Fleiß und Ausdauer, Opferbereitschaft und Kameradschaft geprägtes Vereinsleben“ – und das alles ganz neben der eigentlichen Aufgabe, nämlich dem ehrenamtlichen Brandschutz. Fleiß, Ausdauer und Kameradschaft beweise auch die heutige Einsatzabteilung, die wieder auf 30 Aktive angewachsen ist, unterstrich Scheiwe. Dieselbe Einsatzbereitschaft und großes Engagement zeigten auch die Kameraden, die 1978 die Jugendwehr in Weidenhausen gegründet und bis heute erfolgreich geführt haben.

Vor 40 Jahre habe es bei 60 Aktiven in der Wehr noch keine Nachwuchssorgen gegeben, sagte Scheiwe. Doch schon damals hätten die Feuerwehrleute eine weise Entscheidung getroffen und die Weichen für die Zukunft gestellt. Denn die heutigen Mitglieder der Einsatzabteilung entstammen zum Großteil der eigenen Nachwuchsorganisation.

Das griff auch Kreisbrandinspektor Lars Schäfer in seinem Grußwort auf. „Weidenhäuser, schickt einfach eure Kinder zur Jugendwehr, dann könnt ihr auch in Zukunft alle ruhig schlafen“, appellierte er. Landtagsabgeordnete Angelika Löber (SPD) beschrieb das „besondere Ehrenamt“ bei der Feuerwehr. Denn neben dem wichtigen Brandschutz förderten die Feuerwehrkameraden ebenso die Integration von Frauen, Jugendlichen und verschiedenen Nationalitäten.

Pfarrer Henss bringt zur Jubiläumsfeier einen Antrag auf Mitgliedschaft mit

Landrätin Kirsten Fründt (SPD) betonte, dass man die Arbeit der Wehren nicht hoch genug einschätzen könne und gratulierte zum Doppeljubiläum, das ein „doppelter Glücksfall“ sei. Kreistagsvorsitzender Detlef Ruffert erinnerte an die vielen engagierten Feuerwehrleute seit der Gründung und verwies auf eine Selbstverständlichkeit, die heutige Jugendliche bei der Feuerwehr lernen können, nämlich den ehrenamtlichen Einsatz für andere Menschen.

Gladenbachs Bürgermeister Peter Kremer (parteilos) sprach mit Hochachtung von Ehrenamtlichen, die „mit Leib und Seele Feuerwehrleute sind“. Ortsvorsteher Markus Wege erinnerte daran, dass eine freiwillige Feuerwehr nicht in allen anderen Ländern eine Selbstverständlichkeit sei, während Stadtbrandinspektor Alexander Wagner den Gründungsvätern und allen Kameraden, die später in ihre Fußstapfen getreten sind, dankte.

Pfarrer Axel Henss betonte das gute Miteinander zwischen Feuerwehr, Musikzug und evangelischer Kirchengemeinde. Er hatte am Jubiläumstag einen Mitgliedsantrag für sich und seine Ehefrau dabei. Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) danke für das Engagement der Feuerwehrleute und überbrachte ein kleines Geldgeschenk.

Zum Abschluss des Festkommers überreichte Wehrführer Scheiwe Dieter Pitz ein kleines Geschenk, und zwar symbolisch für alle seine Amtsvorgänger. In dem Paket verbarg sich ein alter Feuerwehrhelm aus früheren Zeiten.

Nach den Grußworten wurde das Jubiläum ausgelassenen mit den Kameraden aus Weidenhausen gefeiert. Höhepunkt des Abends war der Auftritt der Boptown Cats.

Mit einem Festgottesdienst ging es am Sonntag, dem zweiten Festtag, weiter. Große und kleine Besucher konnten beim Frühschoppen und dem Imbiss sowie am Nachmittag bei Kaffee und Kuchen zusammen sein. Für musikalische Unterhaltung sorgte der Musikzug der Jubilare.

Außerdem konnten sich die Gäste über die Einsatz-Fahrzeuge und die Jugendwehr informieren.